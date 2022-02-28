890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины
Сегодня 09:28

В Карелии приставы за долги реализуют женские часы, экскаватор и жетон «На удачу»

Новости. Общество
15:48, 04 Марта 2022
фото: © Lori

Новости партнеров

Торги арестованного имущества проводит УФССП Карелии.

Приставы Карелии реализуют, в том числе ниже среднерыночной стоимости, арестованное имущество. Реализация проводится на публичных торгах.

Среди поступившего на торги имущества должников — автомобили, недвижимость, гусеничный экскаватор. Обращает на себя внимание продажа женских часов известного бренда за более чем 260 тысяч рублей, а также два жетона «Казань» и «Казань. На удачу», по цене 71 рубль за каждый.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: https://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, также на сайте https://www.etp-torgi.ru,печатном издании газеты «Карелия», либо непосредственно в МТУ Росимущества по адресу: Петрозаводск, улица Анохина, 29А, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»