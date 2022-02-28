В Карелии приставы за долги реализуют женские часы, экскаватор и жетон «На удачу»

Торги арестованного имущества проводит УФССП Карелии.

Приставы Карелии реализуют, в том числе ниже среднерыночной стоимости, арестованное имущество. Реализация проводится на публичных торгах.

Среди поступившего на торги имущества должников — автомобили, недвижимость, гусеничный экскаватор. Обращает на себя внимание продажа женских часов известного бренда за более чем 260 тысяч рублей, а также два жетона «Казань» и «Казань. На удачу», по цене 71 рубль за каждый.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: https://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, также на сайте https://www.etp-torgi.ru,печатном издании газеты «Карелия», либо непосредственно в МТУ Росимущества по адресу: Петрозаводск, улица Анохина, 29А, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.