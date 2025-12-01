В Карелии приставы забрали гостевой дом из-за долга по кредиту

Судебные приставы Карелии арестовали и выставили на публичные торги гостевой домик в Костомукше. Недвижимость изъята у местного жителя за долг по кредиту на сумму около 600 тысяч рублей, который он не возвращал.
Гражданин взял кредит на строительство домика для туристов, но бизнес не принёс ожидаемого дохода. Банк обратился в суд, который постановил взыскать долг, сообщает Федеральная служба судебных приставов (УФССП) по Республике Карелия.
Ведомство рассказало о хронике событий:
— Решение суда поступило в службу судебных приставов;
— Должник получил извещение через личный кабинет на Госуслугах, но игнорировал его;
— Пристав наложил запрет на регистрацию прав на недвижимость.
После этого было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора с задолженности, превышающей полмиллиона рублей и арестован гостевой домик для реализации его с публичных торгов.
В УФССП России по Республике Карелия подчёркивают, что неисполнение обязательств увеличивает финансовую нагрузку. К сумме долга добавляется исполнительский сбор, а в итоге можно лишиться имущества.
Ведомство призывает повышать финансовую грамотность и напоминает о безопасных официальных сервисах получения информации о задолженности и ее оплаты:
— «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП;
— Портал «Госуслуги»;
— Сервисы «Интернет-приёмная» и «Запись на личный приём»;
— Голосовой бот «Полина» по телефону.
Ранее мы сообщали, что более половины тестируемых жителей Карелии оказались финансово грамотными.