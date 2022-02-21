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В Карелии приставы заставили алиментщика поделиться деньгами с детьми

Новости. Общество
10:18, 25 Февраля 2022
фото: © УФССП по Карелии

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Карельские приставы рассказали о восстановлении прав детей, отец которых не желал им платить.

Приставы Петрозаводска и Прионежского района возбудили исполнительное производство о взыскании с должника алиментов в размере 1/3 части дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей. Об этом информирует УФССП по Карелии.

Неплательщик с суммой задолженности 300 тыс. рублей длительное время алименты на содержание детей не выплачивал, был привлечен к административной ответственности и по решению суда подвергнут административному аресту.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством и предупредил о возможном наступлении уголовной ответственности в случае дальнейшего неисполнения требований.

В итоге должник принял меры к трудоустройству. «Его желание быть водителем с достойной заработной платой оказалось решающим, и он оплатил всю сумму задолженности по алиментам, включая исполнительский сбор», — сообщают приставы.

На сегодняшний день алиментные платежи удерживаются из его ежемесячного дохода — заработной платы, постановление судебного пристава-исполнителя отменено. Права несовершеннолетних детей восстановлены, заявили в УФССП по Карелии.

Ранее сообщалось, что бдительный покупатель автомобиля в районе Карелии сдал должника приставам.

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Комментарии

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кир
2022-02-25 10:30:45
Только водителем может быть - это работа. А два сторожа, один из который в Питере никем быть не могут, кроме сторожей. Такая у них судьба.
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