В Карелии приставы заставили алиментщика поделиться деньгами с детьми

Карельские приставы рассказали о восстановлении прав детей, отец которых не желал им платить.

Приставы Петрозаводска и Прионежского района возбудили исполнительное производство о взыскании с должника алиментов в размере 1/3 части дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей. Об этом информирует УФССП по Карелии.

Неплательщик с суммой задолженности 300 тыс. рублей длительное время алименты на содержание детей не выплачивал, был привлечен к административной ответственности и по решению суда подвергнут административному аресту.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством и предупредил о возможном наступлении уголовной ответственности в случае дальнейшего неисполнения требований.

В итоге должник принял меры к трудоустройству. «Его желание быть водителем с достойной заработной платой оказалось решающим, и он оплатил всю сумму задолженности по алиментам, включая исполнительский сбор», — сообщают приставы.

На сегодняшний день алиментные платежи удерживаются из его ежемесячного дохода — заработной платы, постановление судебного пристава-исполнителя отменено. Права несовершеннолетних детей восстановлены, заявили в УФССП по Карелии.

Ранее сообщалось, что бдительный покупатель автомобиля в районе Карелии сдал должника приставам.