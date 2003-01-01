В Карелии приступили к расселению аварийного жилья в рамках нового этапа программы

Возможностью получить компенсацию и приобрести благоустроенные квартиры воспользовались уже несколько семей.

Карелия стала первым регионом, который приступил к расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Заявку республики одобрил Фонд развития территорий. Первый транш составил более 5 млрд рублей. Напомним, с 2017 года по поручению главы Карелии проводилась инвентаризация всего жилого фонда. По итогам проведенной работы в разных районах и округах республики предстоит расселить 4166 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года — более 20 тысяч квартир.

Новая программа рассчитана до 2030 года. Для ее реализации будут использованы разные инструменты. В их числе — компенсация стоимости аварийного жилья и приобретение квартир на вторичном рынке, комплексное развитие территорий, строительство новых многоэтажных домов под расселение. Первый — в Беломорске — уже начали возводить. Получено разрешение на строительство многоэтажного дома в Петрозаводске. Готов проект нового дома в Суоярви.

В поселке Лоухи готовятся к новоселью семья Лебедевых — месяц назад в семье родился третий ребенок. Родители с детьми проживали в аварийном доме. Благодаря федеральной программе, которая с этого года реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», многодетная семья получила возможность переехать в благоустроенную квартиру большей площади. На днях Лебедевы заключили соглашение с администрацией района на компенсацию стоимости старого жилья и планируют приобрести новое.

Как отметила глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова, в этом году планируется расселить все семьи данного аварийного дома. В 2025 году району выделено 163 миллиона 200 тысяч рублей на выплату компенсаций и приобретение жилья на вторичном рынке. В первую очередь расселять будут нуждающиеся семьи с несовершеннолетними детьми, инвалидов, семьи участников СВО, которые были определены решением общественных комиссий.

Такие же соглашения на компенсацию в рамках действующей программы расселения аварийного жилья заключили первые пять семей, проживающих в Кемском районе. На полученные средства они планируют приобрести благоустроенные квартиры.

Напомним, федеральные средства удалось привлечь благодаря серьезной подготовке правительства Карелии к старту нового этапа расселения: строительство и проектировка жилья стартовала задолго до начала новой программы, а предыдущую удалось завершить досрочно.