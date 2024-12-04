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В Карелии признали недействительными 132 декларации о соответствии на зерно

Новости. Общество
17:50, 05 Декабря 2024
фото: © dimitri karastelev / unsplash

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Нарушения допустили сельхозпроизводители, занимающиеся производством зерновых культур.

За 11 месяцев 2024 года по результатам проведенных контрольных мероприятий Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Карелии обнаружено 132 факта нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», сообщили на сайте управления.

Как отметили в источнике, нарушения допустили сельхозпроизводители, занимающиеся производством зерновых культур.

К основным выявленным нарушениям относятся:

— отсутствие обязательных сведений в декларации о соответствии (например: адрес регистрации по месту жительства заявителя, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, номер телефона и адрес электронной почты заявителя);

— отсутствие результатов исследований на содержание генно-модифицированных (трансгенных) организмов (ГМО);

— отсутствие исследований на «содержание вредных примесей в зерне»;

— несоблюдение сроков проведения исследования проб — отобранные пробы подвергнуты анализу позже 48 часов после отбора, что могло привести к гибели вредителей и невозможности их определения и т.д.

Так, 22 ноября 2024 года в адрес сельхозпредприятия в республике поступила пшеница кормовая в количестве 22 тонн. Заявитель (производитель) – предприятие из Санкт-Петербурга, осуществляющее деятельность в Воронежской области.

Продукция была направлена в сопровождении декларации о соответствии. По сведениям в протоколах, на основании которых была принята декларация, установлено, что испытания по показателю «зараженность вредителями» проведены в течение 10 дней, в то время как должны быть проведены не позднее чем через 48 часов после отбора проб во избежание возможной гибели вредителей. 

Кроме того, предприятие-заявитель согласно выписке из ЕГРЮЛ не ведет деятельности, связанной с выпуском сельскохозяйственной продукции, и не может являться ее изготовителем.

В адрес животноводческой фермы в Карелии 25 ноября поступила кормовая пшеница, произведенная сельхозпредприятием из Ленинградской области. По данным ФГИС «Сатурн», предприятие применяло различные пестициды и агрохимикаты при выращивании пшеницы. При этом в протокола испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии на указанную пшеницу, отсутствуют сведения о проведении испытаний на определение остаточных количеств примененных пестицидов.

Также испытания по показателю «зараженность вредителями» проведены не в срок в соответствии с ГОСТом.

Ланные декларации 27 ноября 2024 года признаны Управлением Россельхознадзора недействительными.

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