В Карелии продают два здания бывших школ

Два здания школ в Суоярвском округе уйдут с молотка.
Администрация Суоярвского округа выставила на открытый аукцион два здания бывших школ. Объявления опубликованы на официальном портале «ГИС Торги».
На торги выставлены школа в посёлке Леппясюрья с начальной стоимостью 419 тысяч рублей и Кайпинская школа в городе Суоярви с ценой от 465 тысяч рублей. К каждому лоту прилагается земельный участок.
Подать заявки на участие в электронных торгах можно до 30 марта. Новые собственники смогут использовать приобретённые объекты по своему усмотрению, в соответствии с действующим законодательством.
