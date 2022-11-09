В Карелии продали потенциально опасный мед

Владелица пасеки в Кондопожском районе продала мед без документов.

В Россельхознадзоре Карелии сообщили об итогах октябрьского мониторинга по соблюдению ветеринарного законодательства.

Так, специалисты ведомства обнаружили, что жительница Карелии, владелица пасеки в Кондопожском районе, продала мед без ветеринарных документов. Кроме того, она была зарегистрирована в ФГИС «ВетИС».

Владелица пасеки получила предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.