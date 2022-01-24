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В Карелии продавцы и росгвардецы устроили погоню за мужчиной, разбившим бутылку спиртного

Новости. Общество
09:28, 25 Января 2022
фото: © pexels.com

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В Кондопоге неуклюжему покупателю не удалось далеко уйти от бдительных работников магазина.

По сообщению Управления Росгварди по Карелии, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов в Кондопоге, куда вызвали вневедомственную охрану по тревожной кнопке. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что продавец бежит по улице за мужчиной. Выяснилось, что в торговом зале он разбил литровую бутылку спиртного и попытался сбежать после инцидента. Бдительные продавцы и сотрудники Росгвардии не позволили нарушителю уйти далеко.

А в Петрозаводске в торговом центре, расположенном в микрорайоне Кукковка, были задержаны граждане, попавшиеся на хищении алкоголя и продуктов питания. В Питкяранте росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась вынести из сетевого магазина коньяк стоимостью свыше одной тысячи рублей. Всех нарушителей передали полиции.

Ранее помощь росгвардейцев понадобилась сотрудникам бара, где  пьяный гость полез через барную стойку, попутно закусывая едой с витрины.

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Комментарии

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кир
2022-01-25 10:21:40
Нельзя разбивать - это святое.
Гость
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