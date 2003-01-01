В Карелии продлили господдержку для газификации частных домов

Программа социальной газификации предусматривает предоставление целевой субсидии льготным категориям граждан для подключения их домовладений к сетям газоснабжения.

В 2026 году в Республике Карелия будет продолжена программа социальной газификации. Она предусматривает предоставление целевой субсидии льготным категориям граждан для подключения их домовладений к сетям газоснабжения.

Размер выплаты: Составляет не менее 100 тысяч рублей. Средства направляются на приобретение необходимого газового оборудования и оплату работ по врезке в газораспределительную сеть.

Кто может получить: Право на субсидию имеют установленные законом льготные категории, включая многодетные и малоимущие семьи, участников специальной военной операции, инвалидов I группы, ухаживающих за детьми-инвалидами, а также ветеранов ВОВ.

Общее финансирование: На поддержку льготников по данной программе в масштабах всей страны в 2026 году заложен 1 млрд рублей.

Для получения субсидии необходимо обратиться в местную администрацию или МФЦ с заявлением и документами, подтверждающими право на льготу.



В 2025 году власти Карелии подключили к природному газу 1085 индивидуальных домов. Средний уровень газификации при этом достиг 35%.



Напомним, ранее обещали, что до конца 2025 года газ придет в правобережную часть поселка Салми, деревни Ууксу и Ряймяля. Это позволит начать подключение жителей этих населенных пунктов по программе догазификации уже в ближайшее время.