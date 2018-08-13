В Карелии продолжает гореть лес

На утро 13 августа на территории Карелии действуют три лесных пожара на общей площади 10,5 гектара. На их тушении задействованы силы и средства Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Лесные пожары зафиксированы в Беломорском (возникли из-за грозы) и Муезерском районах. Два пожара – в Муезерском и Калевальском районах – локализованы.

Всего с начала пожароопасного сезона в огне оказались 1670 гектаров лесов; год назад эта площадь была равна всего 90 гектарам.

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