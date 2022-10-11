В Петрозаводске 18 человек, заболевших ОРВИ, положили в больницу

Эпидемический порог по уровню заболеваемости ОРВИ превышен на 23%, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В республике за неделю зарегистрировано 5 849 случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 23%. Самая высокая заболеваемость отмечается у детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.



По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 5,3%.



В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2 894 случая заболевания. Это ниже эпидемического порога на 15,3%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выше на 10,6%.



С диагнозом ОРВИ за истекшие семь дней госпитализированы 18 человек.