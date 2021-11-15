На севере Карелии усилили борьбу с черными усачами

В республике изменились карантинные зоны по усачам рода Monochamus.
Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило об изменении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима на территории нескольких районов Карелии.
Изменения призваны предотвратить распространение карантинных объектов — большого черного елового усача, малого черного елового усача, черного соснового усача.
Карантинные зоны будут изменены в Лоухском, Кемском, Калевальском, Беломорском районах республики, а также на территории Костомукши.
Подробнее о карантине можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора Карелии.
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