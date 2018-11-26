В Карелии продолжается подготовка энергообъектов к зиме

На этой неделе энергетики проведут работы в Костомукше, Прионежском и Кемском районах.

С 26 по 30 ноября в Костомукше будет производиться ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ. В эти дни с 10 до 16 часов возможны отключения на базе отдыха "Фрегат", близлежащих к ней дачных кооперативов и резерва водозабора.

В Кемском районе в поселке Баб Губа на улицах Ручьевая и 2-й Пятилетки 26, 28 и 30 ноября с 9 до 16 часов возможны отключения электроэнергии в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Прионежском районе также пройдет ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в районе поселка Чална. Там с 26 по 28 ноября с 10 до 16 часов на улицах Школьная, Железнодорожная и Комсомольская возможны отключения.

В селе Деревянное Прионежского района 27 ноября с 10 до 15 часов и 29 ноября с 10 до 15 часов возможны отключения в связи с ремонтом трансформаторной подстанции.

29 ноября с 10 до 16 часов на станции Шуйская будет производиться ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в связи с чем возможны отключения потребителей по Кондопожскому шоссе.