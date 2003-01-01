В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

Всего к зиме будут подготовлены 284 котельных, заменены 16.2 км теплосетей

В Республике Карелия идет подготовка к отопительному сезону 2025–2026 гг. Во многих населенных пунктах республики идет обновление объектов коммунальной инфраструктуры: реконструкция котельных, замена котлов, перекладка тепловых сетей и другие необходимые работы. Ресурсоснабжающие организации направят на эти цели почти 2,3 млрд рублей из собственных средств. Также республикой привлечено более 170 млн государственных кредитов и более 200 млн средств по госпрограммам. Об этом сообщили в Минстрое Карелии.

Деньги направлены на модернизацию тепловых сетей и котельных, в числе которых реконструкция двух котельных на 26 и7 МВт в Суоярви и замена 18 котельных агрегатов в котельных «КарелКоммунЭнерго».

Также в преддверии осенне-зимнего периода будет сделана перекладка сетей: 2,3 км в Суоярви, 1,4 км в Найстеньярви, 700 м. в Сегеже, 600 м. в Кемском районе, 600 м. в Кондопоге.

Работа идёт во всех районах Карелии. Всего к зиме будут подготовлены 284 котельных, заменены 16.2 км теплосетей. Подробнее о проделанной работе и планах можно узнать в официальной группе Министерста строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте».