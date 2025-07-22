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В Карелии продолжается подготовка к празднованию 800-летия крещения карелов

Новости. Культура
16:06, 29 Июля 2025
фото: © Правительство Карелии

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Знаменательная дата будет отмечаться в 2027 году по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Празднование 800-летия крещения карелов направлено, в первую очередь, на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и укрепление ценностных ориентиров.

Сегодня на заседании Правительства глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о ходе подготовки к знаковому событию.

— Поселок Куркиёки станет одним из центров празднования 800-летия крещения карелов. Проводим ремонт двух зданий Куркиекского краеведческого центра, — сказал руководитель региона. — Будем продолжать работу с федеральным центром по реконструкции и восстановлению памятников духовной культуры регионального значения.

По словам Артура Парфенчикова, празднование 800-летия крещения карелов предусматривает издание книг, в том числе для изучения истории в школах республики, создание документального фильма, проведение ряда фестивалей, выставок, инсталляций, а также проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия и учреждений культуры. В конце июля подрядчик начал реконструкцию объекта культурного наследия «Дом горного начальника» в Петрозаводске, на базе которого будет создан музей православия. Во взаимодействии с Русской православной церковью создаются духовно-просветительские центры в городах Суоярви и Сортавала.

© Правительство Карелии

Напомним, в рамках подготовки к 800-летию крещения карелов в Сортавале раньше запланированного срока установлен памятник князю Ярославу Всеволодовичу. В 1227 году именно великий князь Ярослав крестил карелов. В прошлом году в Суоярви капитально отремонтировано здание Школы искусств, в поселке Лахколампи Суоярвского округа сделан ремонт Дома культуры.

В 2024 году карельские ученые разработали региональный учебник «История нашего края. Республика Карелия». С 1 сентября наши школьники пятых-седьмых классов начнут изучать по этому учебнику историю Карелии. В 2025 году Музей изобразительных искусств республики подготовит к изданию каталог северных икон «Северного письма». В издании используются фотографии, исследовательские материалы, вступительные статьи. Также началась работа по созданию документального фильма по истории православия в Карелии. На сегодняшний день определены эксперты в сфере истории, культуры и православия, ведется сбор исторического материала, определяются локации съемок будущего фильма, подготовлен сценарий.

В Куркиекском краеведческом центре ведется работа по созданию выставки на основе комплекса археологических, письменных и иконографических источников, которая представит историю Куркиекского погоста в XIII–XVIII веках. Эта масштабная работа запланирована на 2025–2027 годы. Уже разработаны концепции 7 выставок, в том числе двух выставок под открытым небом, и входной зоны. В ближайшее время планируется открытие выставок «Новгородские берестяные грамоты» и «Археологические древности Карелии».

Артур Парфенчиков поручил продолжить взаимодействие с федеральным центром по организации подготовки к знаменательной дате.

— Обновление объектов культурного наследия продолжится и после 2027 года, так как это постоянный процесс возвращения к своим корням, сохранения и преумножения наших нравственных и духовных ценностей, — отметил глава Карелии.

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