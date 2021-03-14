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В Карелии продолжается работа по ремонту и модернизации энергообъектов

Новости. Общество
11:26, 15 Марта 2021
фото: © АО "ПСК"
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Прионежская сетевая компания продолжает запланированные в Ремонтной программе на 2021 год мероприятия.

На предстоящей неделе неотложные ремонты в электрических сетях АО "ПСК" пройдут в 13 районах республики и 2 городских округах.

Энергетики напоминают, что ремонты на ЛЭП и подстанциях могут быть сопряжены с временными отключениями потребителей от электроэнергии.

Прионежская сетевая компания приносит извинения жителям республики за неудобства.

С 15 по 19 марта временные отключения электроэнергии возможны:

Лахденпохский муниципальный район:

- С 15 по 18 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Аккахарью, Костамоярви.

Сортавальский муниципальный район:

- 15 марта с 10.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Фанерная, Щорса, Чапаева.

Кондопожский муниципальный район:

- С 15 по 9 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Уница.

- 15 и 16 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма (частично).

- 16 марта с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Пашкова, Карельская, Советов (дома 49 – 74-А), Нигозерская набережная, переулки Нигозерский, Каменистый.

- 17 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская набережная, Заозерная, Гирвасская, Рябиновая, Сосновая, Березовая, Ольховая, Энтузиастов, Советов (частично), Солнечная, переулки Солнечный, Энтузиастов; деревня Сюрьга; СОТ "Солнечный Берег".

Сегежский муниципальный район:

- С 15 по 19 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- С 15 по 19 марта с 18.00 до 19.00. Поселки Пертозеро, Олений, Вача, Черный Порог.

- 18 и 19 марта с 9.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская (дома 48-87), Приозерная (дома 5-А – 13), Южная (дома 9-13), переулок Первомайский.

Пряжинский муниципальный район:

- С 15 по 19 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Кутижма.

- 17 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Железнодорожная.

- 17 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Железнодорожная.

- 18 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Дружинина, Новая, Хвойная, Комсомольская (частично).

Прионежский муниципальный район:  

- 15 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа.

- С 15 по 19 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Савкины Поля.

- С 16 по 19 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Биричева; местечко Зимник; село Заозерье: улицы Центральная, Зеленая; местечко Конашево.

- 17 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье.

- 19 марта с 10.00 до 13.00. Деревня Верхний Бесовец (частично), СНТ "Бесовец".

 Петрозаводский городской округ:

- 18 марта с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Чистая (дома 11-21).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 19 марта с 9.00. до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Заводская, Советская.

Костомукшский городской округ:

- С 16 марта с 14.00 до 16.30. Город Костомукша (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 18 марта с 19.00 до 20.00. Поселки Муезерский, Волома.

Калевальский национальный район:

- 15 марта с 13.00 до 15.00. Поселок Кепа: улица Школьная.

- 15 марта с 15.00 до 17.00. Здания ИП Суснило, ИП Хомич.

- 16 марта с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции.

- 16 марта от 14.30. до 16.30. Поселок Калевала: улицы 70 Лет Октября, Ленина (дома 85-101).

- 17 марта с 14.30 до 16.30. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А), здание гостиницы "ВЭЛТ".

Кемский муниципальный район:

- 15 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Баб-Губа: улицы Ручьевая (дом 2), Пятилетки, Набережная, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда.

Лоухский муниципальный район:

- С 16 по 18 марта с 10.30 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Ленина.

Олонецкий национальный район:

- 16 марта с 14.00 до 16.00. Поселок Итерпоселок (дома 5-56), комплекс зданий Важеозерского православного монастыря.

- 17 марта с 12.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Сосновый Бор (дома 25-Б, 25-В), Ганичева (дом 16), Леселидзе (дома 110-А, 111), здание ФАПа.

Питкярантский муниципальный район:

- 15 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улица Лесопильщиков.

- 16 марта с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Победы (дома 7-11), Парковая (дома 4,5).

- 17 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Садовая (дома 10, 12, 14, 18, 20), Рыбацкая (дома 1-8), Октябрьская (дом 56).

Уважаемые потребители! Если вы нашли в нашем информационном сообщении ошибку в написании населенного пункта или в принадлежности его не к тому муниципальному району, в котором он действительно находится, просьба написать нам. Адрес электронной почты: ershov@psk-karelia.ru. И мы оперативно устраним ошибку.

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Комментарии

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Off
2021-03-15 11:52:18
А летом , все энергетики уйдут в отпуска ..и не будут проводить плановое отключение электричества . )))
Гость
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