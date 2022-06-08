В Карелии продолжается сбор помощи для жителей ДНР и ЛНР

В пункте сбора сейчас находится более 1 тонны «гуманитарки», которая нужна вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик

Сейчас в Карелии живут более 300 вынужденных переселенцев из Донбасса. Многие получают регулярную помощь в пункте, который организовало в Петрозаводске региональное отделение Народного фронта. Семьи, которые переезжают на новое место, могут найти здесь все необходимое. Эту помощь собирают для них жители республики.

«В Петрозаводском пункте сбора ОНФ оказывается постоянная помощь 101 семье, которые приехали в Карелию из Донецкой и Луганской областей и Украины. Это 226 человек в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Суоярви. Сейчас в пункте сбора находится более 1 тонны гуманитарной помощи», — уточняет сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Республике Карелия Анна Лопаткина.

Екатерина Буштец с мужем и годовалым ребенком совсем недавно приехала в Карелию из города Попасная Луганской области. Обстрелы с каждым днем были все сильнее. Опасность и отсутствие газа, света, воды и еды для ребенка вынудили семью переехать.

Муж Екатерины несколько лет назад работал Карелии, поэтому супруги решили приехать в Петрозаводск. Здесь его приняли на прежнюю работу, а Народный фронт обеспечил семью самым необходимым для того, чтобы обустроится на новом месте.

«Когда мы приехали в Карелию, я обратилась за помощью в Народный фронт Карелии. Нас попросили подъехать на следующий день. Я была приятно удивлена, когда увидела 4 огромных пакета, где были продукты питания и средства гигиены, а также питание и 2 большие пачки памперсов для ребенка. На прошлой неделе нам помогли еще одним таким же набором. Через пару дней мне позвонили и предложили еще питания для Артема, что очень приятно и ценно для нас!» — рассказала Екатерина Буштец.

Народный фронт Республики Карелия продолжает поддерживать семьи, которые приезжает в республику, а также собирать гуманитарную помощь для мирных жителей и военнослужащих ДНР и Л. Р. Совместными усилиями было собрано и отправлено более 130 тонн гуманитарной помощи.

Пункт приема гуманитарной помощи по-прежнему открыт по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 3, каб. 67 с 9 до 17.30 ч. в рабочие дни.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8142) 59-57-84.

Сейчас в наибольшей степени требуется постельное белье, подушки одеяла, кухонные и банные полотенца, посуда, бытовая химия, средства гигиены, бытовая химия, продукты с длительным сроком хранения.