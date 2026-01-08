В Карелии продолжается суровая погода до - 28 с изморозью и метелями

Карельский гидрометцентр сообщает, что региону в субботу вновь стоит ожидать непогоду.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 10 января, в Карелии облачно, на севере с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На севере изморозь. Днем на юге местами метель. На дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°С, местами по северной половине -23,-28°С, днём -8,-13°С, местами по северным районам до -18°С.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-16°С, днём -8,-10°С. Атмосферное давление будет падать.

В период с 05 по 09 января 2026 года на территории Республики Карелия, преимущественно по северо-западным и центральным районам, в регионе стояла аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры для данного периода от минус 7,4°С до минус 12,2°С). В субботу, 10 января, погодные условия вновь будут неблагоприятными, но, исходя из прогноза, далее постепенно будут меняться в положительную сторону.

Ранее в Карелии предупредили о сохранении опасной изморози в ближайший день.