В Карелии продолжают искать пропавшего неделю назад спасателя

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помощи в поисках пропавшего сегежанина.
В официальном паблике отряда опубликовали объявление о пропавшем жителе Сегежи 51-летнем Сергее К.
С 29 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.
Ранее сотрудники пожарной службы Сегежского района искали добровольцев для поиска пропавшего коллеги Сергея Косяка.
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