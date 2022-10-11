В Карелии продолжают искать пропавшего неделю назад спасателя

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помощи в поисках пропавшего сегежанина.

В официальном паблике отряда опубликовали объявление о пропавшем жителе Сегежи 51-летнем Сергее К.

С 29 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Ранее сотрудники пожарной службы Сегежского района искали добровольцев для поиска пропавшего коллеги Сергея Косяка.