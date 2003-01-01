Появились новые подробности о пропавшем в Онежском озере рыбаке

Стали известны подробности ЧП, которое произошло 5 октября в Кондопожской губе Онежского озера.
Ранее мы рассказывали, ссылаясь на МЧС Карелии, что в воскресенье, 5 октября, перевернулся катер с двумя рыбаками на борту. Один выбрался, второй пропал без вести. Ближе к вечеру в МЧС сообщили дополнительные подробности инцидента. Как выяснилось, катер перевернулся около острова Нигриш в Кондопожской губе.
Для проведения поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 12 человек, из них от МЧС Республики Карелия: 4 единицы техники и 6 человек. По данным на 19 часов 6 октября поиски результата на дали. Как сообщили нашему изданию, они будут продолжены.