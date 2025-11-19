В Карелии продолжают разыскивать пропавшую в сентябре подопечную дома-интерната

Уже больше двух месяцев в Карелии продолжаются поиски Луизы Джаббаровой. Пожилая женщина ушла из дома-интерната и до сих пор не вернулась.
Как рассказали волонтеры поискового отряда «Длинный берег», они не теряют надежды
найти пожилую женщину.
— Последние свидетельства указывают на то, что в период с 20 по 21 сентября ее видели в районе 264-го километра трассы Р-21 «Кола», в Олонецком районе Карелии. Эта информация остается для нас важнейшей нитью, за которую мы цепляемся в наших поисках. Обращаемся ко всем, кто мог видеть там Джаббарову Луизу Валиевну. Вспомните, пожалуйста, возможно, вы заметили женщину, нуждающуюся в помощи, или просто обратили внимание на человека, выделяющегося из общего потока. Любая мелочь может иметь решающее значение, — говорится в сообщении волонтеров.
Любую информацию можно сообщить по номерам +7 921 626 42 81 или 112.
Напомним, женщина 1940 года рождения ушла из дома интерната в деревне Ряймяля Питкярантского района 7 сентября. С тех пор идут ее поиски.