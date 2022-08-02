В Карелии продолжают свирепствовать переносчики опасных инфекций

За минувшую неделю клещи покусали 51 человека в республике, сообщили в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратился 51 человек, включая 6 детей. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 25 обращений, в том числе от одного ребенка.

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2666 человек, из них детей — 548. В Петрозаводске зарегистрировано 1320 обращений, в том числе от 247 детей.

При исследовании снятых с людей клещей они были поражены возбудителем клещевого энцефалита — 1,0%, возбудителем клещевого боррелиоза — 29,7%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза — 2,8%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,08%.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 12 случаев клещевого боррелиоза и 9 случаев клещевого энцефалита.

Первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля на территории села Заозерье в Прионежском районе. При лабораторном исследовании клеща в Центре гигиены и эпидемиологии были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Ранее сообщалось, почему в Карелии становится все больше клещей.