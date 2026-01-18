В Карелии на Онежском озере пропал рыбак

В Карелии 15 января пропал 59-летний Андрей Валентинович Ларионов. Он до сих пор не найден.

Мужчина отправился на рыбалку недалеко от деревни Суйсарь в Прионежском районе и не вернулся домой.

Андрей Ларионов вышел на лед в районе 31 км. Как рассказала «Столице на Онего» дочь пропавшего мужчины, последний раз он выходил на связь около 17:30 того же дня. Тогда рыбак позвонил другу и сказал, что не может найти путь обратно. После этого он перестал выходить на связь –телефон был выключен. Ориентировочно, мужчина плутал с 16:40 — незадолго до этого он в телефонном разговоре с женой сообщил, что собирается домой.

Родные пропавшего мужчины обратились в полицию и к спасателям, начались поиски. Сегодня, 19 января, поисковые работы приостановили — специалисты отрабатывают другие заявки, завтра поиски продолжатся. Пока родные ищут мужчину своими силами, им помогают добровольцы. Единственная зацепка, найденная на данный момент, — две рукавицы. Их обнаружили в первый вечер поисков на льду дальше лунок.

Родственники рыбака просят о помощи — важна любая информация о местонахождении мужчины. В тот день Андрей Ларионов был одет в темно-серый костюм со светло-серыми вставками, при себе имел рюкзак зеленого цвета, шарабан, коловорот и волокуши черного цвета. Рост мужчины около 176-178 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые. Звонить можно по номеру 89116650901.

