В Карелии продолжат строительство судоходного канала к элитной турбазе

Планируемое за счет бюджета строительство судоходного канала к элитной турбазе "Ладожская усадьба" в Карелии приведет к гибели водных биоресурсов, что потребует искусственного воспроизводства рыбы.

Об этом говорится в отчете о научно-исследовательской работе, проведенной ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" в рамках разработки проектной документации.

Согласно проектной документации, судоходный канал планируется проложить в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера. Длина прорези – 900 метров, и ширина – 7,7 – 13,6 метра.

Гарантированная глубина, которую должны обеспечить дноуглубительные работы при минимальном уровне Ладожского озера – 2,1 метра.

В пояснительной записке к аукционной документации говорится, что судоходный канал будет предназначен для прохода судов типа "Princess 65".

Ученые привели расчет замера прогнозируемого вреда водным биоресурсам залива Ниэмелянсалми. Ожидается, что погибнет 726,56 кг. рыбы.

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