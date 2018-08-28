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Новости. Общество
15:54, 28 Августа 2018

В Карелии продолжат строительство судоходного канала к элитной турбазе

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Планируемое за счет бюджета строительство судоходного канала к элитной турбазе "Ладожская усадьба" в Карелии приведет к гибели водных биоресурсов, что потребует искусственного воспроизводства рыбы.

Об этом говорится в отчете о научно-исследовательской работе, проведенной ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" в рамках разработки проектной документации.

Согласно проектной документации, судоходный канал планируется проложить в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера. Длина прорези – 900 метров, и ширина – 7,7 – 13,6 метра.

Гарантированная глубина, которую должны обеспечить дноуглубительные работы при минимальном уровне Ладожского озера – 2,1 метра.

В пояснительной записке к аукционной документации говорится, что судоходный канал будет предназначен для прохода судов типа "Princess 65".

Ученые привели расчет замера прогнозируемого вреда водным биоресурсам залива Ниэмелянсалми. Ожидается, что погибнет 726,56 кг. рыбы.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-08-28 16:52:34
Ученые грамм на 17 ошиблись, причем.
User
2018-08-28 16:12:02
Это для "Фотинии" и "Святой принцессы Ольги" что ли? Так пускай за свои строят, а не за бюджетные. В бюджете ведь "денег нет...".
xxxxxxx
2018-08-28 16:01:42
И где опять пропала республиканская прокуратура ? Сколько можно спать и не видеть нарушений законодательства ?
Гость
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