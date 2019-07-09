В Карелии продуктовая корзина подорожала на 11%

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Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии за 6 месяцев 2019 года достигла почти 5,2 тысяч рублей.
Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии в июне составила 5180,96 рубля в расчёте на одного человека в месяц.
Эта сумма увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%, а за период с начала года – на 11,3%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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