11:28, 04 Августа 2019
В Карелии профессиональные спасатели и добровольцы ЦБК тушили ночной пожар в Сегеже
Новости по теме
Загрузка...
В Сегеже в ночь на 4 августа загорелось неэксплуатируемое здание.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 4 августа в 02:32 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 человек, 3 ед. техники) и добровольная пожарная команда Сегежского ЦБК (2 человека, 1 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Сегежа, наб. Выгозерская, д. 64.
Пожар ликвидировали через полчаса – в 02:50.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
29.07.2019, 11:20
03.08.2019, 10:04
29.07.2019, 09:45
31.07.2019, 12:27
Аналитика
01.08.2019 16:49
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
01.08.2019 16:48
01.08.2019 13:29
30.07.2019 13:36
Чтиво
31.07.2019 22:56
Без политики
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
25.07.2019 13:22
23.07.2019 13:07
Медиа
03.08.2019 21:57
Опрос
Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?
Комментарии