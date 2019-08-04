В Карелии профессиональные спасатели и добровольцы ЦБК тушили ночной пожар в Сегеже

В Сегеже в ночь на 4 августа загорелось неэксплуатируемое здание.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 4 августа в 02:32 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 человек, 3 ед. техники) и добровольная пожарная команда Сегежского ЦБК (2 человека, 1 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Сегежа, наб. Выгозерская, д. 64.

Пожар ликвидировали через полчаса – в 02:50.