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Новости. Общество
10:36, 23 Июля 2018

В Карелии проходит "Банковский кубок - Онежская регата"

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С 26 по 28 июля за красочными соревнованиями можно будет наблюдать с набережной Петрозаводска.

Гонки регаты проходят на акватории Онежского озера c 21 по 29 июля. В этом году в них принимают участие яхты "Четвертьтонник", "Финн", SB – 20, "Открытый дивизион" и два детских класса – "Оптимист" и "Ракета 270".

По данным Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, торжественное награждение победителей регаты состоится 28 июля в 18.30 на набережной у устья реки Лососинка. Церемония начнется с выступления карельской музыкальной инди-рок группы The IMG.

Кроме этого, 28 июля в 18.30 откроется третий морской фестиваль "Большой сбор на Онего", который завершится 29 июля. В его рамках вновь пройдет шлюпочная регата для любителей этого вида спорта. Участники от 16 лет будут преодолевать дистанцию 200 метров на скорость.

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