15:27, 26 Февраля 2018
В Карелии проходит гастрольный тур "Французские блудни" под эгидой "Единой России"
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Такое объявление висит в администрации Суоярвского района.
В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на котором запечатлели плакат на стенде в администрации Суоярвского района о гастрольном туре по России культурного фонда "Гермес" с комедией "Французские блудни".
Примечательным читатели нашли то, что на плакате не маленькую площадь занимает эмблема партии "Единая Россия".
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