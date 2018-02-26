В Карелии проходит гастрольный тур "Французские блудни" под эгидой "Единой России"

Такое объявление висит в администрации Суоярвского района.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на котором запечатлели плакат на стенде в администрации Суоярвского района о гастрольном туре по России культурного фонда "Гермес" с комедией "Французские блудни".

Примечательным читатели нашли то, что на плакате не маленькую площадь занимает эмблема партии "Единая Россия".