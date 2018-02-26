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Новости. От читателей
15:27, 26 Февраля 2018

В Карелии проходит гастрольный тур "Французские блудни" под эгидой "Единой России"

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Такое объявление висит в администрации Суоярвского района.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на котором запечатлели плакат на стенде в администрации Суоярвского района о гастрольном туре по России культурного фонда "Гермес" с комедией "Французские блудни".

Примечательным читатели нашли то, что на плакате не маленькую площадь занимает эмблема партии "Единая Россия".

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Комментарии

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Вася
2018-02-26 20:03:09
А про 400 кг кокаина рассказали б поподробней,как умудрились так долго скрывать о таких "мелких поставках" в Россию,кто крышевал из высоких лиц?
NIK
2018-02-26 17:26:39
До этого были " Едросские блудни"во Франции , теперь их блудники к нашим с ответным визитом .
Неравнодушный
2018-02-26 17:21:40
Импотенты и коммунозавры в шоке .
Доктор Лень
2018-02-26 18:17:54
Неравнодушный, неровно забухтите...неровнозавр.. От Вас потомства как-то .. угадайте, в "имптентошоке".. И энто ж хорошо!!!))
Неравнодушный
2018-02-26 20:46:59
Доктор Лень, расслабьтесь, это же комедия))
User
2018-02-26 16:24:41
Это про отпускной концерт Подсадник в Париже? Потому и эмблема.
кир
2018-02-26 16:07:04
Будни или блудни?
Доктор Лень
2018-02-26 16:49:50
Ув.кир, главное - не перепутать. Нам, докторам, лишь бы антибиотик впарить... (як Подводник: "Извините"))
елпидифор
2018-02-26 16:02:54
Это называется распилом предвыборных "бабок". Причем, в нем участвуют все - от ширпотребовских артистов до членов предвыборных штабов.
Гость
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