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В Карелии проходит многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony (ФОТО)

Новости. Общество
13:21, 15 Августа 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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В субботу, 15 августа, в горном парке "Рускеала" стартовал масштабный музыкальный фестиваль, сообщили в Минкультуры Карелии.

В этом году праздник музыки проходит в течение одного дня, а не трех, как планировалось ранее. Из-за пандемии и невозможности участия зарубежных артистов его программу сократили и изменили. Тем не менее фестиваль собрал звездный состав российских исполнителей, среди которых музыканты со всероссийской и мировой известностью. 

Как и в прошлые годы, фестиваль под открытым небом вызвал большой интерес слушателей, в горный парк приехали и продолжают прибывать жители Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России.

Как сообщают власти, нахождение гостей в Рускеале организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора – с соблюдением социальной дистанции, выдачей масок и антисептиков.

Но фотографии говорят об обратном: все зрители без масок, дистанция присутствует только там, где есть стулья, люди, расположившиеся самостоятельно не соблюдают безопасную дистанцию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-08-15 13:48:28
Новый снова смело демонстрирует убогость скудного мышления.
nae
2020-08-15 13:54:41
Саныч, видимо, когда больше нечем хвалиться, скудоумие превращается в тренд.
новый
2020-08-15 13:26:33
Типа тонкие ценители искусства. Безнамордных штрафовать нещадно
Гость
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