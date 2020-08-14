В Карелии проходит многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony (ФОТО)

В субботу, 15 августа, в горном парке "Рускеала" стартовал масштабный музыкальный фестиваль, сообщили в Минкультуры Карелии.

В этом году праздник музыки проходит в течение одного дня, а не трех, как планировалось ранее. Из-за пандемии и невозможности участия зарубежных артистов его программу сократили и изменили. Тем не менее фестиваль собрал звездный состав российских исполнителей, среди которых музыканты со всероссийской и мировой известностью.

Как и в прошлые годы, фестиваль под открытым небом вызвал большой интерес слушателей, в горный парк приехали и продолжают прибывать жители Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России.

Как сообщают власти, нахождение гостей в Рускеале организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора – с соблюдением социальной дистанции, выдачей масок и антисептиков.



Но фотографии говорят об обратном: все зрители без масок, дистанция присутствует только там, где есть стулья, люди, расположившиеся самостоятельно не соблюдают безопасную дистанцию.