В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

Общая явка избирателей по состоянию на 12:00 14 сентября составила 20,67% с учетом ДЭГ, сообщили в Избиркоме республики.

В том числе:

— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Кемского округа по выборам депутатов Совета Кемского округа первого созыва — 21,54%.

— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Лахденпохского округа по выборам депутатов Совета Лахденпохского округа первого созыва — 25,97%.

— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Медвежьегорского округа по выборам депутатов Совета Медвежьегорского округа первого созыва — 20,48%.

— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Муезерского округа по выборам депутатов Совета Муезерского округа первого созыва — 23,73%.

14 сентября - основной и завершающий день голосования на муниципальных выборах. В 8:00 участковые избирательные комиссии, задействованные в проведении муниципальных выборов в четырех муниципальных округах и 7 районах республики, приступили к работе. Избиратели могут проголосовать с 8:00 до 20:00.