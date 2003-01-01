РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10

Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске

23:50

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян

22:50

Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%

21:30

В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком

20:50

Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе

19:40

Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян

18:40

Без осадков и до +21°С: чем погода удивит жителей Карелии 14 сентября

17:20

Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии

16:45

Уроженец Кондопоги погиб в зоне спецоперации

15:55

В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле

14:40

19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся

13:55

Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

12:55

В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста

11:55

Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии

10:30

Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии

09:35

Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные

09:00

Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

08:30

Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

08:00

Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

07:30

«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

00:10
Общая явка избирателей по состоянию на 12:00 14 сентября составила 20,67% с учетом ДЭГ, сообщили в Избиркоме республики.

фото: https://vk.com/karelia_vybor

В том числе:

— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Кемского округа по выборам депутатов Совета Кемского округа первого созыва — 21,54%.
— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Лахденпохского округа по выборам депутатов Совета Лахденпохского округа первого созыва — 25,97%.
— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Медвежьегорского округа по выборам депутатов Совета Медвежьегорского округа первого созыва — 20,48%.
— Явка избирателей (с учетом ДЭГ) Муезерского округа по выборам депутатов Совета Муезерского округа первого созыва — 23,73%.

14 сентября - основной и завершающий день голосования на муниципальных выборах. В 8:00 участковые избирательные комиссии, задействованные в проведении муниципальных выборов в четырех муниципальных округах и 7 районах республики, приступили к работе. Избиратели могут проголосовать с 8:00 до 20:00.

