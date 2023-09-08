В Карелии проходит последний день голосования

В воскресенье, 10 сентября, в Карелии проходит завершающий день голосования на муниципальных выборах.

В 8.00 часов участковые избирательные комиссии в трех муниципальных округах и 11 районах республики вновь приступили к работе. Избиратели могут проголосовать до 20.00 часов воскресенья, 10 сентября.



В Избиркоме республики напомнили, что явка на 20.00 9 сентября составила 11,31 %, а с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) -12,22 %.



Избиратели Беломорского, Питкярантского и Сегежского округов, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут отдать свой голос со смартфона, планшета или компьютера в любое удобное время до 20 часов 10 сентября на федеральном портале.



Избиратели, которые по состоянию здоровья и другим уважительным причинам не могут прийти на участок (уход за больным человеком, маленьким ребенком) могут проголосовать на дому. Для этого надо в письменной или устной форме по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14.00 10 сентября.



Контакты своей УИК можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России.