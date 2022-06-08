В Карелии прохожие обокрали пьяного мужчину, помогая ему проснуться

Житель Костомукши, уснувший на улице, остался без телефона и банковской карты.

В полицию обратился 32-летний костомукшанин: у него пропали мобильный телефон стоимостью более 16 000 рублей и банковская карта. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, инцидент произошел около дома мужчины. В тот день он был пьян, не смог дойти до квартиры и заснул прямо на улице. Спустя время его разбудили двое прохожих. Придя в себя, мужчина обнаружил пропажу телефона и карты, а в дальнейшем узнал, что кто-то активно тратит деньги с его счёта.

Полицейские установили, что к краже причастны двое местных жителей 44 и 25 лет. Помогая мужчине проснуться, они, не сговариваясь, совершили хищения. Одному из подозреваемых достался телефон — в последствии он пытался его продать, но не смог. Второй подобрал с земли банковскую карту, выпавшую из кармана потерпевшего, и приобрел закуску и алкоголь.

По обоим эпизодам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, житель Карелии проспал 19 тысяч рублей.