В Карелии прохожие сдали в полицию мужчину, сбежавшего из магазина с бутылкой коньяка

Жители Костомукши помогли полиции задержать покупателя, который убежал из сетевого магазина с неоплаченным товаром.

В костомукшскую полицию поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что мужчина похитил товар. Об этом рассказали в МВД Карелии.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что посетитель вынес бутылку коньяка. Продавец потребовал оплатить или вернуть товар, но мужчина убежал. На улице его задержали бдительные граждане и передали сотрудникам полиции.

Оперативники установили личность 40-летнего костомукшанина. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Похищенный алкоголь изъят.

Ранее сообщалось, посетитель магазина в Карелии расплатился за продукты и алкоголь купюрой «банка приколов».