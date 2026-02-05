В Карелии проиндексирован материнский капитал

Отделение Социального фонда России по Республике Карелия с 1 февраля 2026 года увеличило размер материнского (семейного) капитала на 5,6%.
Основная сумма выплаты на первого ребенка теперь составляет 728 921,90 рубля, на второго — 963 243,17 рубля, сообщает Социальный фонд России.
После индексации установлены следующие размеры сертификата:
— На первого ребёнка, рождённого с 2020 года, — 728 921,90 рубля;
— На второго ребёнка, рождённого с 2020 года, если капитал на первого не оформлялся, — 963 243,17 рубля;
— На второго ребёнка, если капитал на первого уже был получен, — 234 321,27 рубля.
Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, покупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов или на ежемесячную выплату.
С января 2026 года Отделение СФР по Республике Карелия увеличило размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет. Размер выплаты составляет:
— 21 615 рублей в Костомукше, Калевальском, Лоухском, Кемском и Беломорском районах;
— 20 188 рубля — в остальных районах и в Петрозаводске.
Подробнее о программе можно посмотреть на сайте СФР.
