В Карелии проиндексируют выплаты на детей от 3 до 7 лет

Гражданам, подавшим заявление о выплатах на детей до 1 июня 2022 года, перерасчет произведут без дополнительной подачи заявления.

Об этой инициативе Главы Карелии рассказали в правительстве республики.

С увеличением прожиточного минимума на 10% увеличились и выплаты на детей от 3 до 7 лет у подавших заявления с 1 июня 2022 года. Решением же Главы Карелии право на индексацию появилось и у подавших заявление до этого срока.

Центр социальной работы в беззаявительном порядке произведет перерасчет выплаты за июнь, июль и август текущего года и направит доплату получателям до 26 августа.