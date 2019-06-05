В Карелии произошел пожар в автомобиле

Автомобиль загорелся в Кондопоге 4 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.27 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в легковом автомобиле на пр. Калинина у д. 19. В 18.34 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 3 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.