В Карелии произошло возгорание на территории карьера

В Суоярвском муниципальном округе вечером 21 января был ликвидирован пожар в рабочей бытовке, расположенной на территории карьера компании ООО «Карелприродресурс» около посёлка Леппясюрья.
21 января в 17:58 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в рабочей бытовке на территории карьера ООО «Карелприродресурс» около поселка Леппясюрья, Суоярвского муниципального округа, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. На место происшествия оперативно выехали две автоцистерны: с отдельного поста в Леппясюрья и из посёлка Лоймола. В тушении было задействовано четыре пожарных.
Огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар к 18:29. В результате происшествия бытовка выгорела по всей площади. Пострадавших нет.
Госкомитет напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить — 112.
Ранее мы сообщали, что после пожара в поселке Ильинский Олонецкого района жильцы дома остались без всего.