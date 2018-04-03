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Новости. Общество
09:36, 03 Апреля 2018

В Карелии пройдет автопробег во славу Христа

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В Сортавальском районе пройдет пасхальный автопробег, который возглавит протоиерей Андрей Бондаренко.

В паблике "СортавалаFM" появилось объявление о проведении 8 апреля пасхального автопробега.

"Впервые в нашем городе Сортавала состоится пасхальный автопробег, - пишут организаторы. - Старт - 8 апреля в 13.3 от Никольского храма города Сортавала. Маршрут: поселок Хелюля Дом культуры, поселок Кааламо храм Покрова Пресвятой Богородицы и поселок Вяртсиля храм Святого благоверного княза Александра Невского".

Автопробег возглавит Благочинный Приладожского округа протоиерей Андрей Бондаренко.

Запись желающих присоединиться к автопробегу ведется по телефону - 8 921 226 69 58.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-03 10:33:11
Ничего нового, все придумано до нас, "ударим автопробегом по бездорожью" таки было уже в веках: https://youtu.be/N-C1AYFoM3M
Все возвращается на крУги своя. Как пес возвращается на блевотину свою, так и умники повторяют все те же свои прелестные умности. :)
йошкин кот
2018-04-03 10:04:23
автопробег....хм...тут давеча ремонтодорог делали, очень многие вспоминали всуе. и не только ЕГО.
кир
2018-04-03 09:54:48
Только бы не работать.
Leopol'd
2018-04-03 09:44:31
Пробег Христа ради?!
А что? Свежо, весело.
Гость
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