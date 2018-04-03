В Карелии пройдет автопробег во славу Христа

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В Сортавальском районе пройдет пасхальный автопробег, который возглавит протоиерей Андрей Бондаренко.
В паблике "СортавалаFM" появилось объявление о проведении 8 апреля пасхального автопробега.
"Впервые в нашем городе Сортавала состоится пасхальный автопробег, - пишут организаторы. - Старт - 8 апреля в 13.3 от Никольского храма города Сортавала. Маршрут: поселок Хелюля Дом культуры, поселок Кааламо храм Покрова Пресвятой Богородицы и поселок Вяртсиля храм Святого благоверного княза Александра Невского".
Автопробег возглавит Благочинный Приладожского округа протоиерей Андрей Бондаренко.
Запись желающих присоединиться к автопробегу ведется по телефону - 8 921 226 69 58.
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