В Карелии пройдет дополнительное расследование по делу обвиняемого в мошенничестве экс-прокурора

Петрозаводский суд возвратил в городскую прокуратуру для проведения дополнительного расследования уголовное дело бывшего прокурора Кемского района Андрея Волкова, обвиняемого в мошенничестве.

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева возвратила в прокуратуру для проведения дополнительного расследования уголовное дело бывшего прокурора Кемского района Андрея Волкова, которого карельский Следком обвиняет в незаконном получении повышенной пенсии. Информацию об этом «Столице на Онего» подтвердили в пресс-службе Петрозаводского суда.

В горсуде сообщили, что прокуратура не согласилась с таким решением и подала на него апелляционное представление в Верховный суд Карелии.

Экс-прокурор Кемского района Андрей Волков не захотел комментировать «Столице на Онего» сложившуюся ситуацию до вынесения решения по делу. Он не признает вину. Бывшие коллеги-прокуроры в беседе с изданием отозвались о Волкове как о «хорошем юристе и нормальном парне».

Как сообщалось ранее, карельский Следком обвиняет 40-летнего экс-прокурора в мошенничестве, то есть в хищении денег при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Напомним, что ранее выпускник юридического факультета ПетрГУ Андрей Волков работал следователем и заместителем прокурора Прионежского района, затем был назначен прокурором Кемского района. С этой должности в 2017 году, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, Волков вышел в отставку и стал адвокатом Межрайонной коллегии адвокатов Республики Карелия. При этом, как установили сотрудники УФСБ республики, фактически Андрей Волков проживал в Санкт-Петербурге. Однако, оставаясь зарегистрированным в Рабочеостровске, Волков, по данным следствия, предоставил недостоверные сведения о месте своего проживания после выхода на пенсию в районе Крайнего Севера. В результате, считает следствие, с июня 2017 по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом и, тем самым, нанес федеральному бюджету ущерб в размере более 890 тыс. рублей. Защищает экс-прокурора адвокат Константин Кибизов.