В Карелии пройдет фестиваль, посвященный мужским играм

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В поселке Эссойла 11 августа пройдёт межрайонный фестиваль "Карельские мужские игры", сообщает региональный Миннац.
В программе фестиваля – состязания в игре кююккя, стрельба из лука, силовые единоборства, перетягивание каната. Запланированы выступления фольклорных коллективов.
"В рамках фестиваля пройдет межнациональный межрайонный турнир по мини-футболу и межрайонный турнир по пляжному волейболу", - сообщили в министерстве.
В соревнованиях примут участие мужские команды, представляющие национальные общественные организации, спортивные команды районов, городов и поселений.
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