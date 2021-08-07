В Карелии пройдет горячая линия по выплатам семьям с детьми

В отделении ПФР по Республике Карелия открыта горячая линия по вопросам, касающимся выплат школьникам, родителям-одиночкам и беременным с низкими доходами.

В отделении Пенсионного фонда по Республике Карелия открыта горячая линия, по которой граждане могут задать вопросы, касающиеся выплаты школьникам от 6 до 18 лет, выплаты малообеспеченным одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, и выплаты беременным (с низкими доходами).

Задать вопросы можно по телефону 79-55-00 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 16.45).

Подробная информация про выплаты размещена на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/