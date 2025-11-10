В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

14 ноября в Карелии состоится масштабная ярмарка вакансий «Арктика — земля возможностей».
Мероприятие пройдет одновременно по всей республике при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.
В ярмарке примут участие более 60 работодателей со всей Карелии, которые предложят около 1100 рабочих мест. Среди предприятий-участников — «Карельский окатыш», Швейная фабрика «Арктика», «Карелиянефтепродукт», Сегежский ЦБК и многие другие.
Работодатели готовы предложить высокие зарплаты — до 200 тысяч рублей для квалифицированных специалистов. Например, Костомукшскому электромеханическому предприятию требуется электрогазосварщик с зарплатой 200 тысяч рублей. Также востребованы слесари по сборке металлоконструкций, токари, электромонтеры, швеи, машинисты автогрейдера, программисты и инженеры.
В Петрозаводске ярмарка пройдет с 10:00 до 15:00 в Администрации города по адресу: проспект Ленина, дом 2. В районах мероприятия состоятся в кадровых центрах «Работа России».
— Ярмарка вакансий — это отличное место, где соискатели могут пообщаться с работодателями в одном месте, смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, — отметил директор республиканского кадрового центра «Работа России» Владимир Шестак.
По данным центра, с начала года уже более 3,4 тысячи человек нашли работу через кадровые центры «Работа России». Сейчас на рынке труда Карелии доступно свыше 6 тысяч вакансий от 600 работодателей.