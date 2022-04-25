В Карелии пройдет юбилейный фестиваль «Куклантида»

В Петрозаводске соберутся детские театральные коллективы из восьми районов республики.

В последний день весны в карельской столице откроется X Республиканский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Куклантида». В нынешнем году в нем участвуют маленькие актеры из восьми районов Карелии и Петрозаводска. Фестиваль проводит республиканский Союз театральных деятелей и Театр кукол Карелии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На столичной сцене выступят детские коллективы из Питкяранты, Лахденпохьи, Эссойлы, Ругозеро, Ведлозера, Вяртсиля и Сортавалы. В течение трех дней они отрепетируют и покажут свои постановки, а также примут участие в мастер-классах по сценическим движению и речи, кукловождению и пластике рук под руководством профессиональных актеров, посмотрят спектакли своих коллег, услышат советы жюри и просто погуляют по городу, пообщаются друг с другом, сходят в другие театры, на выставки и в музеи в рамках культурной программы. 4 июня состоится торжественное закрытие фестиваля и вручение наград участникам.

Как сообщили организаторы фестиваля, они решили продлить прием заявок до 10 мая. Подать их можно через паблик «Куклантиды» в социальной сети «ВКонтакте».