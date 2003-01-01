В Карелии пройдет конкурс вепсской сказки

Осталось всего 4 дня на подачу заявок для участия в фестивале-конкурсе «Вепсская сказка».
10 октября - последний день, когда можно успеть заполнить анкету для участия в мероприятии.
Фестиваль 25 октября состоится в Рыборецком вепсском сельском поселении Прионежского района, сообщает ресурс КРОО «Общество вепсской культуры».
К участию приглашаются дети и молодёжь. Участником может стать как один человек, так и объединение людей.
Участники представляют инсценировку сказки на вепсском языке продолжительностью не более 15 минут.
Победителей определяет жюри, которое оценивает степень владения вепсским языком, оригинальность исполнения сказки, артистизм и использование различных творческих приемов.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
— Современная сказка на вепсском языке;
— Народная сказка на вепсском языке.
Победители в каждой номинации будут награждены специальными призами. Все участники получат диплом и памятные подарки.
Проведение конкурсной программы в очном формате, подведение итогов и награждение победителей состоится 25 октября 2025 г. по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Школьная 8. Начало мероприятия в 11:00.
Добавим, это уже восьмой Межрегиональный фестиваль-конкурс "Вепсская сказка".
Заявки для участия принимаются в электронном виде: https://forms.yandex.ru/u/685be27deb61460e707832ab/