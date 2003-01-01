В Карелии пройдет конкурс вепсской сказки

Осталось всего 4 дня на подачу заявок для участия в фестивале-конкурсе «Вепсская сказка».

10 октября - последний день, когда можно успеть заполнить анкету для участия в мероприятии.

Фестиваль 25 октября состоится в Рыборецком вепсском сельском поселении Прионежского района, сообщает ресурс КРОО «Общество вепсской культуры».

К участию приглашаются дети и молодёжь. Участником может стать как один человек, так и объединение людей.

Участники представляют инсценировку сказки на вепсском языке продолжительностью не более 15 минут.

Победителей определяет жюри, которое оценивает степень владения вепсским языком, оригинальность исполнения сказки, артистизм и использование различных творческих приемов.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

— Современная сказка на вепсском языке;

— Народная сказка на вепсском языке.

Победители в каждой номинации будут награждены специальными призами. Все участники получат диплом и памятные подарки.

Проведение конкурсной программы в очном формате, подведение итогов и награждение победителей состоится 25 октября 2025 г. по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Школьная 8. Начало мероприятия в 11:00.

Добавим, это уже восьмой Межрегиональный фестиваль-конкурс "Вепсская сказка".

Заявки для участия принимаются в электронном виде: https://forms.yandex.ru/u/685be27deb61460e707832ab/