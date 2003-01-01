В Карелии пройдет Кубок республики по эндуро 2025

Он состоится 13-14 сентября в Эссойле.
Кубок Республики Карелия по эндуро состоится 13–14 сентября в поселке Эссойла Пряжинского района. Соревнования пройдут на малом карьере, сообщил Центр спортивной подготовки.
Участников ждет сложная трасса с грунтовыми участками, камнями, песком и перепадами рельефа. Зрителей — заезды во всех классах, конкурсы, шоу-программа и памятные подарки.
Программа Кубка: 13 сентября — регистрация с 9:00 до 11:00, заезды с 11:30 до 16:30. 14 сентября — заезды с 11:00 до 16:00, награждение в 16:30.
Соревнование имеет официальный статус: спортсмены смогут выполнить спортивный разряд. Организаторы обещают зрелищные гонки и насыщенную атмосферу.