В Карелии пройдет "Лыжня России – 2019"

В 2019 году республика присоединится к этому событию в тринадцатый раз. Гонка объединит любителей лыжного спорта и здорового образа жизни, сообщили в Минспорта Карелии.

Церемония открытия состоится 9 февраля в 12.10.

В Петрозаводске гонка вновь пройдет на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" имени Ф. Терентьева. Традиционно к соревнованиям допускаются участники всех возрастов и физической подготовленности.

Первыми "Лыжню России" откроют спортсмены: юноши и девушки 2001 года рождения и младше, а также женщины 2000 года рождения и старше пробегут 5 км; мужчинам 2000 года рождения и старше предстоит забег на дистанцию 10 км свободным стилем.

Вновь будут организованы два массовых забега без учета времени: на 500 м для дошкольников и на 3 км для всех желающих.

Уже традиционно на "Лыжне России" можно будет выполнить тесты Комплекса ГТО. Нормативы по лыжным гонкам предлагают сдать на дистанциях 1 и 2 км.

Шапочки с символикой Всероссийской лыжной гонки в Петрозаводске будут выданы при регистрации первым 2000 зарегистрированным участникам.

До 3 февраля включительно организована работа электронного интернет сервиса для регистрации участников.

Программа гонки здесь.