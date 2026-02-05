В Карелии пройдёт Всероссийский фестиваль национальных инструментов

Второй этап Всероссийского фестиваля-смотра исполнителей на национальных музыкальных инструментах, на котором выступят музыканты и ансамбли из разных регионов страны, пройдёт с 1 по 3 марта в Петрозаводске. Мероприятия пройдут на сцене Национального театра Карелии.
Фестиваль примет четыре региона России: Иркутскую область, Карелию, Удмуртию и Ставропольский край, сообщает минкульт Карелии. Петрозаводск станет самой северной точкой его маршрута. В программе — концерты, выставка инструментов и творческая лаборатория для профессионального обмена.
Мероприятия пройдут на сцене и в фойе Национального театра Карелии:
— 1 марта, 17:00 — открытие выставки национальных музыкальных инструментов;
— 1 марта, 18:00 — концерт-презентация народной культуры Карелии (вход свободный);
— 2 марта, 18:00 — гала-концерт участников фестиваля и встреча с организаторами.
Для музыкантов также запланированы методические встречи, лекции и мастер-классы по народному исполнительству.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор — Фонд социально-культурных инициатив «Новое пространство» при содействии Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
