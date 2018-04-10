В Карелии пройдут 25 весенних ярмарок

Органы местного самоуправления в Карелии планируют провести в апреле и мае 2018 года 25 продовольственных и универсальных ярмарок.

Их них две пройдут в Петрозаводске. Как сообщает министерство сельского хозяйства Карелии, первая ярмарка пройдет в Петрозаводске с 25 апреля по 29 апреля. На площадке рядом с "Лотос Плазой" будет развернута торговля продовольственными и промышленными товарами. Еще одна универсальная ярмарка запланирована с 17 мая по 20 мая в районе Октябрьского проспекта.

Подробности – в материалы "Вестей Карелии".