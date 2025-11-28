В Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов

С 1 по 3 декабря 2025 года в Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Такси».
Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по проверке водителей такси и микроавтобусов до влсьми пассажирских мест.
Мероприятие направлено на повышение безопасности пассажирских перевозок и пресечение незаконной деятельности в сфере такси.
Полицейские будут контролировать соблюдение правил перевозки пассажиров и проверять законность коммерческой деятельности. Особое внимание уделят наличию разрешения на перевозку пассажиров, действующего путевого листа, диагностической карты, специального фонаря и цветографической схемы «Такси».
Ранее сообщалось, что в Карелии аннулировали около 500 лицензий такси из-за отсутствия страховки.