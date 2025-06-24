ГАИ Карелии привлечет для участия в рейдах дружинников и СМИ

Сотрудники будут наблюдать за потенциально опасными участками.

В Карелии с 15 по 17 июля пройдут рейды для предотвращения ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии. Инспекторы будут наблюдать за потенциально опасными участками, которые выявили на основе статистики дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.

В рейде примут участие сотрудники полиции, члены народных дружин, представители СМИ и общественности.

За последние пять месяцев этого года в республике выросло количество аварий с участием пешеходов. Показатель вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. За это время произошло 50 автонаездов, 47 человек получили травмы, а трое погибли.













